The Bolder Sky Lodges | dove si tocca il cielo con un dito

Ultime Notizie dalla rete : The Bolder

Traveller Italia

L'appuntamento con la natura incontaminata del Nord ha un nuovo indirizzo: si chiamaSky Lodges ed è la nuova meta del cuore per chi sogna un'alcova romantica sospesa tra il mare e il cielo. Il progetto, firmato da Norgeshus / John Birger Grytdal , si staglia infatti sul ...Qui, sul fiordo di Lysefjord, si trova il The Bolder Sky Lodges, meta perfetta per chi vuole trascorrere qualche giorno in totale relax, magari accompagnato dalla dolce metà. E p ...NAPLES, FEB 2 - A large landslide crashed onto the state highway at Amalfi near Naples on Tuesday. The cliff above the road crumbled sending earth, rocks and boulders onto the road below. There were n ...