Stella Rossa-Milan | l’attesa è finita | tocca a Mandzukic e Tonali

(Di lunedì 15 febbraio 2021): Stefano Pioli opta per il turnover contro il club serbo. Possibile esordio dal primo minuto perCome riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, contro la, Stefano Pioli opterà per il turnover. In campo dovrebbero scendere dal primo minuto Marioe Sandro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 All’ex bianconero si chiedono sacrificio e gol, mentre all’ex Brescia si vorrebbe il salto di qualità definitivo. In difesa possibile impiego di Tomori con Kalulu terzino destro. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa

In coppia con Ibra, o in sostituzione a centro area, Mandzukic serve subito: sul campo della, in una sfida tecnica e agonistica di alto livello, Mario si candida per una maglia da ...Mercoledì la Juventus andrà a Oporto per gli ottavi di Champions, giovedì Milan, Roma e Napoli si misureranno con, Braga e Granada nei sedicesimi di Europa League. Una bella settimana, ...Stella Rossa-Milan: Stefano Pioli opta per il turnover contro il club serbo. Possibile esordio dal primo minuto per Mandzukic e Tonali ...Il tonfo di La Spezia ha evidenziato come vada ritrovato il miglior Calhanoglu. Giovedì l’Europa League, poi il derby: si apre un ciclo decisivo per la stagione ...