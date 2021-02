Salva due bambini dall’attacco di un serpente Ma per il gatto Arthur il morso del rettile è fatale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Uncoraggioso ha combattuto contro ilpiù mortale d’Australia pur dire la sua famiglia., questo il nome del, ha capito che era necessario il suo intervento per proteggere i duepiccoli che stavano giocando nel loro giardino, sul retro di un’abitazione situata nel Queensland. Ilha notato l’arrivo di unbruno orientale, estremamente pericoloso e letale, che stava strisciando davanti a loro.si è fiondato sull’intruso e lo ha ucciso, ma è statodal. Il National Geographic classifica il bruno orientale come la specie dipiù mortale in Australia, capace di causare più morti nel paese ...

WeAreTennisITA : Una vittoria convincente ?? @MattBerrettini si sbarazza di Kevin Anderson soffrendo solo nel primo set, nel quale si… - due_tt : @Ginni911 Sinceri come una banconota da 30€ Da quando è e grata la signorina vive di favole e si salva facendo null… - pela_patate : RT @NicKiappa: Girone I: quando dite #MES e pensate al fondo salva-Stati, io invece penso all'ACR Messina capolista (davanti ai rivali citt… - marcomaioli1 : RT @NicKiappa: Girone I: quando dite #MES e pensate al fondo salva-Stati, io invece penso all'ACR Messina capolista (davanti ai rivali citt… - euroregionenews : Toccano quota 39 le case dell'acqua di CAFC. In due anni risparmiate 3 milioni di bottiglie di plastica e 200 tonn… -

Ultime Notizie dalla rete : Salva due

oktennis

... ma Salvalaggio respinge, sulla palla arriva Capelli che calcia di potenza,tutto Pane. Prima vera occasione dei Corsari al 54° con una punizione di Selvatico disinnescata da Siaulys....Inoltre, sono state contestatesanzioni amministrative per inosservanza alla normativa anti - ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui eil ...Due cagnoline, di nome Marta e Lucia, sono rimaste le uniche che aspettano di essere adottate: cercano una famiglia tutta per loro. Quando si è l’ultimi ad aspettare non è mai facile, soprattutto perc ...Nella missione numero 80, iniziata a inizio febbraio con la partenza dal porto di Barcellona, la Open Arms ha effettuato due salvataggi nel Mediterraneo centrale. Il primo è di venerdì 12, quando dopo ...