PSG, Icardi: «Barcellona? Vogliamo vincere ogni partita» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro il Barcellona Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match di Champions League contro il Barcellona. «È ovvio che gli ottavi di finale saranno importanti. Si tratta di una grande partita contro una grande squadra. Conosciamo le nostre qualità, faremo del nostro meglio. Vogliamo vincere ogni partita. Questo è ciò che dà la fiducia per continuare a vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mauro, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro ilMauro, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match di Champions League contro il. «È ovvio che gli ottavi di finale saranno importanti. Si tratta di una grandecontro una grande squadra. Conosciamo le nostre qualità, faremo del nostro meglio.. Questo è ciò che dà la fiducia per continuare a». Leggi su Calcionews24.com

ArsenicoLupin4 : @ZZiliani Icardi: ' Se Messi arriverà al Psg dovrà sgomitare per avere un posto da titolare... Io e Kean non faremo sconti a nessuno. ' - ricardorubio44 : ???? PSG 2-1 OGC NICE Pochettino conferma il 4-2-3-1: Draxler dietro Icardi e Kean e Mbappé in ampiezza. PSG bene in… - Cate1081 : @Ronnyfootball_ @NonSoloJuve Beh Bayern, PSG e Manchester city nn mi sembrano che stiano male, noi invece ci presen… - Cate1081 : @NonSoloJuve Io sinceramente quest'anno penserei a vincere il decimo, x schiaffarlo in faccia a Conte di nuovo. Per… - Cate1081 : @AlfredoPedulla Se penso che il PSG là davanti ha Neymar Mbappe Icardi e Kean, mentre la Juve solo Cris e Morata, i… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Icardi Probabili formazioni Barcellona Psg/ Diretta tv: Pjanic torna titolare a centrocampo?

LE MOSSE DI POCHETTINO Sul fronte francese, le probabili formazioni di Barcellona Psg ci dicono che ... In attacco ci sarà così Sarabia assieme a Icardi e Mbappé, reparto comunque eccellente e che la ...

Wanda Nara scatenata: 'San Valentino è... essere la migliore a letto!'

Commenta per primo E' una Wanda Nara innamorata quella che, su Instagram , dedica un post alla sua dolce metà , Mauro Icardi , centravanti del Psg , autore dell'assist vittoria nel 2 - 1 dei parigini contro il Rennes : 'San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini ...

PSG show: assist di Icardi e Kean a quota 10 in Ligue 1 Calcio News 24 PSG, Icardi: «Barcellona? Vogliamo vincere ogni partita»

Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro il Barcellona ...

Probabili formazioni Barcellona Psg/ Diretta tv: Pjanic torna titolare a centrocampo?

Probabili formazioni Barcellona Psg di Champions League: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita in programma domani.

LE MOSSE DI POCHETTINO Sul fronte francese, le probabili formazioni di Barcellonaci dicono che ... In attacco ci sarà così Sarabia assieme ae Mbappé, reparto comunque eccellente e che la ...Commenta per primo E' una Wanda Nara innamorata quella che, su Instagram , dedica un post alla sua dolce metà , Mauro, centravanti del, autore dell'assist vittoria nel 2 - 1 dei parigini contro il Rennes : 'San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini ...Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro il Barcellona ...Probabili formazioni Barcellona Psg di Champions League: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita in programma domani.