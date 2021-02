Proteggere le piante quando fuori gela: ecco un metodo semplicissimo! (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come molte persone, forse anche tu hai delle piante su un balcone, un terrazzo o un giardino. Come a volte succede, in questi giorni l’inverno sta conoscendo un colpo di coda e non è escluso che in molte parti d’Italia si verifichino delle gelate notturne. Perché rischiare la sopravvivenza delle piante da esterno lasciandole al freddo e al gelo? Seguendo alcuni consigli che vi indichiamo qui sotto, potrete evitarlo abbastanza facilmente. Ora, è chiaro che per le piante il pericolo vero è lo sbalzo termico. Questo perché mentre le piante sono abituate a passare gradualmente dal caldo al freddo, fanno invece fatica a sopportare cambiamenti repentini. Esempio classico una gelata che arriva dopo un periodo di temperature miti. quando il termometro scende sotto lo zero, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come molte persone, forse anche tu hai dellesu un balcone, un terrazzo o un giardino. Come a volte succede, in questi giorni l’inverno sta conoscendo un colpo di coda e non è escluso che in molte parti d’Italia si verifichino dellete notturne. Perché rischiare la sopravvivenza delleda esterno lasciandole al freddo e al gelo? Seguendo alcuni consigli che vi indichiamo qui sotto, potrete evitarlo abbastanza facilmente. Ora, è chiaro che per leil pericolo vero è lo sbalzo termico. Questo perché mentre lesono abituate a passare gradualmente dal caldo al freddo, fanno invece fatica a sopportare cambiamenti repentini. Esempio classico unata che arriva dopo un periodo di temperature miti.il termometro scende sotto lo zero, ...

___bluestar__ : Ho messo come header le piante di glicine per proteggere Tanjiro - lillydessi : #Come #proteggere le #piante all’#aperto quando #gela - Il Post - 69conigli : Come proteggere le piante all’aperto quando gela - lucasofri : RT @consumismi: Questo weekend, le temperature scenderanno sotto lo zero in varie parti d'Italia. Leggete qui se avete piante che tenete al… - ilpost : RT @consumismi: Questo weekend, le temperature scenderanno sotto lo zero in varie parti d'Italia. Leggete qui se avete piante che tenete al… -