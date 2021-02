Napoli, emergenza totale: infortunio per Lozano, le ultime anche su Ospina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Napoli è reduce dalla convincente prestazione contro la Juventus, 1-0 il risultato finale grazie ad un calcio di rigore trasformato dall’attaccante Insigne, a tenere banco sono però le condizioni di Lozano, aggiornamenti anche sul portiere Ospina. La squadra di Gennaro Gattuso si è rilanciata nettamente dopo il successo contro i bianconeri e punta almeno la qualificazione alla prossima Champions League, un altro successo nel recupero contro la compagine di Pirlo potrebbe aprire nuovi scenari interessanti. Le condizioni di Lozano e Ospina Gli aggiornamenti sulle condizioni di Lozano e Ospina sono arrivati direttamente dal Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. “Hirving Lozano e David ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilè reduce dalla convincente prestazione contro la Juventus, 1-0 il risultato finale grazie ad un calcio di rigore trasformato dall’attaccante Insigne, a tenere banco sono però le condizioni di, aggiornamentisul portiere. La squadra di Gennaro Gattuso si è rilanciata nettamente dopo il successo contro i bianconeri e punta almeno la qualificazione alla prossima Champions League, un altro successo nel recupero contro la compagine di Pirlo potrebbe aprire nuovi scenari interessanti. Le condizioni diGli aggiornamenti sulle condizioni disono arrivati direttamente dal, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. “Hirvinge David ...

CalcioWeb : Gli aggiornamenti sull'infermeria del @sscnapoli: brutte notizie per Lozano - salvione : Lozano e Ospina, esito esami: Gattuso e Napoli in emergenza - zazoomblog : Napoli emergenza continua: Lozano fuori per un mese Ospina per due settimane - #Napoli #emergenza #continua:… - sportli26181512 : Lozano e Ospina, esito esami: Gattuso e #Napoli in emergenza: La società ha comunicato le condizioni dell'attaccant… - juornoit : #juorno #Lozano out per infortunio muscolare fuori anche #Ospina #Napoli in difficoltà infermeria affollata -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli emergenza Lozano e Ospina, esito esami: Gattuso e Napoli in emergenza

Un comunicato del Napoli annuncia altri due infortuni: si fermano Lozano e Ospina . Dopo la vittoria sulla Juventus continua il periodo nero per quanto riguarda le indisponibilità tra i ragazzi di Gattuso . Questo ...

Napoli, emergenza continua: Lozano fuori per un mese, Ospina per due settimane

Nuove certezze? È probabile, anche se occorrerà avere delle conferme, a breve. Rino Gattuso è alle prese con un'emergenza che è diventata cronica nel Napoli. Adesso, si sono fermati Hirving Lozano e David Ospina. Per entrambi si tratta di problemi muscolari e, dunque, rientrano nell'elenco degli indisponibili ...

Napoli, emergenza maltempo: crolla cornicione della chiesa del Gesù Nuovo Il Mattino Nunziatella, giurano gli allievi della scuola militare di Napoli

Nel piazzale Vittorio Veneto della Scuola Militare Nunziatella di Napoli - l'Istituto di formazione dell'Esercito tra i più antichi al mondo - si è svolta la cerimonia ...

Carnevale e San Valentino, domenica di caos e traffico impazzito a Napoli

StampaL’ultima domenica di Carnevale è coincisa con la festa di San Valentino e così a Napoli quella del 14 febbraio è stata, nonostante l’emergenza covid ancora in corso e con i contagi in rialzo, un ...

Un comunicato delannuncia altri due infortuni: si fermano Lozano e Ospina . Dopo la vittoria sulla Juventus continua il periodo nero per quanto riguarda le indisponibilità tra i ragazzi di Gattuso . Questo ...Nuove certezze? È probabile, anche se occorrerà avere delle conferme, a breve. Rino Gattuso è alle prese con un'che è diventata cronica nel. Adesso, si sono fermati Hirving Lozano e David Ospina. Per entrambi si tratta di problemi muscolari e, dunque, rientrano nell'elenco degli indisponibili ...Nel piazzale Vittorio Veneto della Scuola Militare Nunziatella di Napoli - l'Istituto di formazione dell'Esercito tra i più antichi al mondo - si è svolta la cerimonia ...StampaL’ultima domenica di Carnevale è coincisa con la festa di San Valentino e così a Napoli quella del 14 febbraio è stata, nonostante l’emergenza covid ancora in corso e con i contagi in rialzo, un ...