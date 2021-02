Mini zona rossa in Provincia di Latina: Comune ‘chiuso’ per 14 giorni, preoccupa la variante inglese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mina zona rossa in Provincia di Latina per ben 14 giorni. A Roccagorga i contagi sono troppi, il virus continua a circolare e, come se non bastasse, a preoccupare è anche la variante inglese. Dall’8 all’11 febbraio un focolaio era scoppiato in una casa di riposo “Casa del Sole” facendo registrare 19 ospiti e 4 operatori positivi al test molecolare: “Nelle ultime due settimane sono stati riportati 67 casi, dei quali il 47% riportava una fonte di infezione a domicilio, il 32% presso la casa di riposo, il 9% presso la scuola dell’infanzia, l’1,5% in ambiente lavorativo e il 10% non era riconducibile ad una catena di trasmissione nota. Tale situazione suggerisce una trasmissione comunitaria diffusa del virus” – si legge nell’ordinanza della Regione Lazio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Minaindiper ben 14. A Roccagorga i contagi sono troppi, il virus continua a circolare e, come se non bastasse, are è anche la. Dall’8 all’11 febbraio un focolaio era scoppiato in una casa di riposo “Casa del Sole” facendo registrare 19 ospiti e 4 operatori positivi al test molecolare: “Nelle ultime due settimane sono stati riportati 67 casi, dei quali il 47% riportava una fonte di infezione a domicilio, il 32% presso la casa di riposo, il 9% presso la scuola dell’infanzia, l’1,5% in ambiente lavorativo e il 10% non era riconducibile ad una catena di trasmissione nota. Tale situazione suggerisce una trasmissione comunitaria diffusa del virus” – si legge nell’ordinanza della Regione Lazio. ...

