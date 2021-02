Milan, Calhanoglu non ancora in condizione: tutta colpa del Covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) Calhanoglu non è in condizione: il fantasista turco ha però l’attenuante del Covid (sintomatico) che l’ha costretto a saltare le ultime due settimane Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha ancora ritrovato il vero Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è apparso totalmente fuori forma nella sfida disputata contro lo Spezia, ma la colpa è tutta da attribuire al Covid che ha costretto il 10 rossonero ha saltare le ultime due settimane evidenziando anche alcuni sintomi. La condizione di Calhanoglu è dunque ancora tutta da ritrovare, Pioli sta lavorando molto sul recupero individuale del fantasista turco che sarà elemento ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021)non è in: il fantasista turco ha però l’attenuante del(sintomatico) che l’ha costretto a saltare le ultime due settimane Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilnon haritrovato il vero Hakan. Il fantasista turco è apparso totalmente fuori forma nella sfida disputata contro lo Spezia, ma lada attribuire alche ha costretto il 10 rossonero ha saltare le ultime due settimane evidenziando anche alcuni sintomi. Ladiè dunqueda ritrovare, Pioli sta lavorando molto sul recupero individuale del fantasista turco che sarà elemento ...

AntoVitiello : #Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e pr… - AntoVitiello : #Pioli: 'Torna Calhanoglu dall'inizio? Si, Hakan tornerà dall'inizio e il ballottaggio è tra Rebic e Leao' #milan - notizie_milan : Calhanoglu, prova “grigia” con lo Spezia: ma è colpa del Covid - kevintwii : @GiorgioZanatta2 e son d’accordo, ma qua leggo proprio di gente che lo mette tra i migliori in campo se Calhanoglu… - PianetaMilan : .@acmilan k.o.: @hakanc10 appannato, colpa del CoVid | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Milan… -