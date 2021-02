L'agente di Insigne: 'Rigore con la Juve? Lorenzo lo ha calciato per amore del Napoli' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Napoli - " L'amore per il Napoli ha dato il coraggio a Lorenzo per andare sul dischetto e battere il Rigore contro la Juve dopo l'errore in Supercoppa . In quel tiro dagli undici metri c'era la voglia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021)- " L'per ilha dato il coraggio aper andare sul dischetto e battere ilcontro ladopo l'errore in Supercoppa . In quel tiro dagli undici metri c'era la voglia ...

Chiariello_CS : RT @radiopuntonuovo: ???? #Insigne, l'agente: 'Il rigore contro la #Juventus? Ne avevamo parlato prima della gara e non aveva nessun dubbio c… - radiopuntonuovo : ???? #Insigne, l'agente: 'Il rigore contro la #Juventus? Ne avevamo parlato prima della gara e non aveva nessun dubbi… - infoitsport : Napoli, agente Insigne: 'Rigore tirato con amore' - salvione : L'agente di Insigne: 'Rigore con la Juve? Lorenzo lo ha calciato per amore del Napoli' - MondoNapoli : Insigne, l'agente: 'I cento gol col Napoli grande traguardo per lui, ora ha un obiettivo' - -