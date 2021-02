La prima sfida di Draghi in Europa: il confronto con i falchi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mario Draghi ha presentato la sua squadra di governo e, dopo il passaggio alle Camere per la fiducia, dovrà lavorare con urgenza a un’ampia mole di dossier lasciati aperti nelle ultime settimane dal sempre più sfaldato e inefficace governo giallorosso, ai cui limiti ed errori una squadra ampiamente rinnovata punta a dare correzione. In particolare, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marioha presentato la sua squadra di governo e, dopo il passaggio alle Camere per la fiducia, dovrà lavorare con urgenza a un’ampia mole di dossier lasciati aperti nelle ultime settimane dal sempre più sfaldato e inefficace governo giallorosso, ai cui limiti ed errori una squadra ampiamente rinnovata punta a dare correzione. In particolare, InsideOver.

AzzurreFIGC : #Nazionale ???? ?? Alia #Guagni salta Italia-Israele Al suo posto Martina #Zanoli, alla prima convocazione in Naziona… - OptaPaolo : 1 - #NapoliJuventus è la prima la sfida di ritorno nella storia della Serie A a girone unico giocata prima di quella di andata. Rovescio. - fattoquotidiano : La prima sfida dell’ex Bce sarà il disastro occupazionale della Alitalia, simbolo dell’inutilità degli aiuti a piog… - sportli26181512 : Lucescu spala la neve prima di Dinamo Kiev-Olimpik Donetsk. VIDEO: Mircea Lucescu non si tira indietro, e se c'è da… - navispazjali : RT @AzzurreFIGC: #Nazionale ???? ?? Alia #Guagni salta Italia-Israele Al suo posto Martina #Zanoli, alla prima convocazione in Nazionale To… -