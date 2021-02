Il Prof. Galli sulle possibili chiusure: “Piste da sci andavano già chiuse prima” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Massimo Galli è intervenuto in merito alla questione chiusure lanciata dal consigliere del ministero della Salute. Massimo Galli vaccino (Facebook)Il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è entrato nel merito della questione chiusure, intervenendo in diretta presso una nota trasmissione tv. Galli si dice totalmente convinto del fatto che le Piste di sci, ad esempio, andassero chiuse molto prima di quanto poi è stato fatto, considerando, inoltre, necessaria una azione convinta e decisa da parte del Governo in questa fase, prima che sia troppo tardi. In merito all’ultima dichiarazione ha poi espresso la sua vicinanza nei confronti del ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Massimoè intervenuto in merito alla questionelanciata dal consigliere del ministero della Salute. Massimovaccino (Facebook)Ilrio del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, è entrato nel merito della questione, intervenendo in diretta presso una nota trasmissione tv.si dice totalmente convinto del fatto che ledi sci, ad esempio, andasseromoltodi quanto poi è stato fatto, considerando, inoltre, necessaria una azione convinta e decisa da parte del Governo in questa fase,che sia troppo tardi. In merito all’ultima dichiarazione ha poi espresso la sua vicinanza nei confronti del ...

