Ibrahimovic a Sanremo | Scaroni | «Ha una sua logica»

Paolo Scaroni, presidente del Milan ed in particolare della presenza di Ibrahimovic a Sanermo: ecco le sue dichiarazioni sullo svedese Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato di derby e di Ibrahimovic ai microfoni di Radio Rai soprattutto della presenza dello svedese a Sanremo. Le sue parole. «Io considero Ibrahimovic un fenomenale atleta e professionista, quindi ogni cosa che fa ha una sua logica. Sono sicuro che continuerà a dare il suo grande contributo al Milan».

