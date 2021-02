Harry e Meghan Markle | parte il toto-nome del secondo figlio e c’è pure «Diana»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono passate soltanto poche ore dall’annuncio della gravidanza e sui social – ma non solo – è già partito il toto-nome del nascituro. Harry d’Inghilterra e Meghan Markle stanno aspettando il secondo figlio, lo hanno comunicato con una tenera foto pubblicata online: un messaggio assolutamente informale, dal quale però non traspare nessuna informazione riguardo al sesso del bambino e ad un ipotetico nome.

rtl1025 : ?? Il Principe #Harry e sua moglie #Meghan, duca e duchessa del #Sussex, aspettano il loro secondo figlio. La notizi… - VanityFairIt : Il 14 febbraio 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel figlio,… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan aspettano un secondo figlio #ANSA - alessan41569286 : E comunque a me Harry e Meghan sono sempre stati simpatici,soprattutto lui perché mi ci rivedo molto caratterialmente - francesca279603 : RT @inomniapparatus: Ho scoperto che meghan e Harry hanno annunciato la seconda gravidanza il giorno di San Valentino come omaggio a Diana… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

... bisnonni e nonno del nascituro o della nascitura, per la notizia rimbalzata ieri dagli Usa del secondo figlio in arrivo dei duchi di Sussex,. "Sua Maestà la Regina, il Duca di ...YoutubeFornisci una valutazione generale del sito: ...Il nuovo royal baby di casa Sussex arriverà tra qualche mese, ma i bookmakers si sono già scatenati: in vantaggio le ipotesi Alexandra e Alfie (la stessa iniziale di Archie), qualcuno pensa ad un omag ...