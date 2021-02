Governo | Casalino | ‘non penso di aver fatto grandi errori’

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Noi abbiamo gestito la comunicazione in uno dei momenti più drammatici del Paese e le conseguenze di un nostro eventuale errore potevanoe gravi ripercussioni. Di errori nondine fatti con la E maiuscola, ho dovuto gestire tante responsabilità e in tempi di pandemia c’era anche l’obiettivo di informare o far seguire da più persone possibili le misure”. Lo ha affermato Rocco, portavoce dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Come ricorda Il Foglio , nel settembre del 2018, quando ildi Conte faceva schizzare lo spread oltre i 300 punti con il suo programma anti europeista, Roccoinviò ai giornalisti l'..."La montagna? Il modello Conte -- ha poi aggiunto Salvini - che abbiamo superato prevedeva gli annunci la domenica che ti cambiavano la vita il lunedì. Quando il nuovosarà in ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo gestito la comunicazione in uno dei momenti più drammatici del Paese e le conseguenze di un nostro eventuale errore potevano avere gravi ripercussioni. Di erro ...Roma, 15 feb.(Adnkronos) – “Io ho ricevuto attacchi incredibili, specialmente nell’ultimo periodo. Trovo brutto che mi attacchi un ex presidente del Consiglio o altri leader politici, da una posizione ...