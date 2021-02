Crash Bandicoot 4: It's About Time per Nintendo Switch, svelate le sue dimensioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Activision ha recentemente annunciato che uno dei migliori platformer recenti, Crash Bandicoot 4: It's About Time, sviluppato da Toys for Bob, arriverà su PS5, Xbox Series X/S e Switch a marzo. Se stavate aspettando di giocare su Switch, ora potete sapere esattamente di quanto spazio avrete bisogno per quanto riguarda la versione digitale. La pagina Switch eShop del gioco menziona una dimensione del file di 9,4 GB, che è praticamente in linea con i precedenti giochi di Crash. Crash Team Racing Nitro-Fueled aveva la stessa dimensione del file, mentre la dimensione di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy era di 5,5 GB. Per fare una sorta di confronto, Crash 4 richiede 30 GB di spazio su PS4 e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Activision ha recentemente annunciato che uno dei migliori platformer recenti,4: It's, sviluppato da Toys for Bob, arriverà su PS5, Xbox Series X/S ea marzo. Se stavate aspettando di giocare su, ora potete sapere esattamente di quanto spazio avrete bisogno per quanto riguarda la versione digitale. La paginaeShop del gioco menziona una dimensione del file di 9,4 GB, che è praticamente in linea con i precedenti giochi diTeam Racing Nitro-Fueled aveva la stessa dimensione del file, mentre la dimensione diN.Sane Trilogy era di 5,5 GB. Per fare una sorta di confronto,4 richiede 30 GB di spazio su PS4 e ...

