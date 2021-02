Cocaina | hashish e marijuana | blitz a Tor Bella Monaca e Tor Vergata | 9 arresti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato nelle ultime ore 9 persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga, tra eroina,. Questo a margine di un’attività mirata al contrasto di ogni tipo di illegalità nei quartieri Tore Tor. Degli arrestati, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, cinque sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza mentre tre sono stati sottoposti aglidomiciliari, in attesa del rito direttissimo. Ai domiciliari è finito anche un 29enne romano arrestato dai Carabinieri in ottemperanza all’ordinanza di revoca dell’obbligo di dimora con quello deglidomiciliari emessa in data 11 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma. L’ordinanza ...

Durante le indagini sono stati arrestate in flagranza 3 persone, sequestrati quasi 400 chili di, oltre 120 chili di marijuana e circa 3 chili di, nonché sofisticate attrezzature ......in auto 20 grammi die 2 grammi di marijuana, quindi hanno immediatamente esteso la perquisizione all'abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto occultati altri 28 grammi di, ...Ad esito delle verifiche, i Carabinieri hanno arrestato 9 persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga, tra eroina, cocaina, hashish e marijuana. In via Biagio Platani, i Carabinieri hanno ...I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno arrestato 14 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ...