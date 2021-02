Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica (Di lunedì 15 febbraio 2021) 20 squadre protagoniste della Serie B 2020/2021, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, a settembre 2020 è partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto. Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie BTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38 giornate. Le date Il campionato di Serie B 2020/2021 è iniziato venerdì 26 settembre 2020 con l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dalla Serie A. La conclusione del torneo regolare è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) 20 squadre protagoniste della, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/, a settembreè partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto.: il programma della nuovaBTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38. LeIl campionato diè iniziato venerdì 26 settembrecon l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dallaA. La conclusione del torneo regolare è ...

zazoomblog : Calendario Serie Tv in Italia 2021: Manifest 3 e All Rise 2 su Premium Stories dal 19 aprile - #Calendario #Serie… - dituttounpop : La terza stagione di #Manifest e la seconda di #AllRise debutteranno in Italia il 19 aprile su Premium Stories - junews24com : Calendario Juve a febbraio: tutti gli impegni dei bianconeri - - PaniniComicsIT : @magotek8416 Stiamo procedendo con la ristampa degli esauriti della serie. Per sapere quando e quali numeri sono in… - PaniniComicsIT : @Gin0Mr Stiamo procedendo con la ristampa degli esauriti della serie. Per sapere quando e quali numeri sono in cale… -