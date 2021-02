Cagliari, testa al Torino: due rossoblù a parte (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Cagliari subito in campo ad Asseminello per prepararsi alla gara cruciale contro il Torino: il report dell’allenamento rossoblù Questa mattina il Cagliari si è ritrovato nel Centro Sportivo di Assemini per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera contro il Torino. La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro con i giocatori impegnati ieri contro l’Atalanta che hanno svolto lavoro defaticante tra campo e palestra. Chi invece non è sceso in campo ha iniziato la seduta con attivazione, seguita da una serie di partitelle a campo ridotto. In chiusura lavoro metabolico. Sottil e Ceppitelli hanno proseguito nel lavoro differenziato. I rossoblù svolgeranno una nuova sessione di allenamento nel pomeriggio di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilsubito in campo ad Asseminello per prepararsi alla gara cruciale contro il: il report dell’allenamentoQuesta mattina ilsi è ritrovato nel Centro Sportivo di Assemini per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera contro il. La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro con i giocatori impegnati ieri contro l’Atalanta che hanno svolto lavoro defaticante tra campo e palestra. Chi invece non è sceso in campo ha iniziato la seduta con attivazione, seguita da una serie di partitelle a campo ridotto. In chiusura lavoro metabolico. Sottil e Ceppitelli hanno proseguito nel lavoro differenziato. Isvolgeranno una nuova sessione di allenamento nel pomeriggio di domani. Leggi su Calcionews24.com

