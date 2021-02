Btp | si arresta il rally ma lo spread resta ai minimi | 91 pb

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Siilsui Btp italiani, che era proseguito tutta la scorsa settimana portando a calmieramenti dei rendimenti fino a farsi scendere a nuovistorici, con la formazione del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Oggi si sono verificati leggeri rialzi, ma in un quadro di vendite generalizzate sulle emissioni dell'area euro. A fine seduta i tassi dei Btp decennali si sono attestati allo 0,53% e lo. Ma dato un contestuale maggior aumento dei tassi sui Bund equivalenti tedeschi (al meno 0,38%), lo, il famigerato differenziale tra i due titoli è rimasto quasi invariato a 91 punti base.Su queste emissioni i tassi retributivi sono in un rapporto inversamente proporzionale con il prezzo: salgono quando quest'ultimo cala a seguito di vendite, e viceversa. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Btp arresta

IL FOGLIETTONE

Il10 anni è intorno allo 0,43% mentre lo spread scende ancora, sconfinando sotto quota 90 ... A livello internazionale non sila corsa del Bitcoin , che nella notte ha ritoccato il record ...Ore 18 - Nuovo record dello spread: chiude a quota 91 Non siil calo dello spread tradecennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale chiude a 91 punti dopo un'apertura a 95, mentre ...Si arresta il rally sui Btp italiani, che era proseguito tutta la scorsa settimana portando a calmieramenti dei rendimenti fino a farsi scendere a nuovi minimi storici, con la formazione del nuovo ...A dicembre la produzione industriale in Eurozona ha accusato una contrazione dell'1,6% rispetto al mese precedente. Il dollaro perde quota sull'euro. Parigi la migliore grazie all'exploit di Vivendi.