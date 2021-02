Brunetta fa già discutere: “Dipendenti pubblici in ufficio, no allo smartworking” (Di lunedì 15 febbraio 2021) La prima uscita del neo ministro della Pubblica Amministrazione fa già discutere, e non poco. Ai microfoni di Tgcom24 Renato Brunetta ha confermato di voler riaprire tutti gli uffici pubblici. In sostanza: tutti al lavoro normalmente, e nessuno che lavori da casa. Lo ha detto paragonando gli ospedali ai tribunali e agli uffici comunali: “I Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare”. Parole che saranno difficili da digerire per tutto i Dipendenti pubblici. E le spiegazioni, per loro, sono due. La prima: l’ospedale ha la necessità di lavorare in presenza, gli uffici ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) La prima uscita del neo ministro della Pubblica Amministrazione fa già, e non poco. Ai microfoni di Tgcom24 Renatoha confermato di voler riaprire tutti gli uffici. In sostanza: tutti al lavoro normalmente, e nessuno che lavori da casa. Lo ha detto paragonando gli ospedali ai tribunali e agli uffici comunali: “I Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, unurbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare”. Parole che saranno difficili da digerire per tutto i. E le spiegazioni, per loro, sono due. La prima: l’ospedale ha la necessità di lavorare in presenza, gli uffici ...

