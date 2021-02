Bokeh Game Studio: il creatore di Silent Hill e Gravity Rush ha un nuovo gioco horror in cantiere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il creatore di Silent Hill, Keiichiro Toyama, ha rilasciato un video in parla di come dovrebbe essere il nuovo gioco su cui sta lavorando Keiichiro Toyama ha suscitato molto scalpore a dicembre quando ha lasciato Konami e ha formato Bokeh Game Studio. Il creatore dietro Silent Hill, Gravity Rush e Siren sta lavorando a un nuovo gioco horror, come delineato nel video più recente dello Studio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Bokeh Game Studio: il creatore di Silent ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildi, Keiichiro Toyama, ha rilasciato un video in parla di come dovrebbe essere ilsu cui sta lavorando Keiichiro Toyama ha suscitato molto scalpore a dicembre quando ha lasciato Konami e ha formato. Ildietroe Siren sta lavorando a un, come delineato nel video più recente dello. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ildi...

