Barbara d’Urso: San Valentino in blu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Barbara d’Urso con il suo show della domenica sera forse non vincerà la sfida di ascolti con la controparte, nonostante si dica sempre soddisfatta del successo, ma sicuramente si mostra sempre in tutta la sua bellezza, scegliendo dei look che ne mettono in risalto il fisico ancora perfetto a 63 anni. Barbara d’Urso continua a manifestare grande entusiasmo per i risultati ottenuti nella prima serata ogni domenica con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)con il suo show della domenica sera forse non vincerà la sfida di ascolti con la controparte, nonostante si dica sempre soddisfatta del successo, ma sicuramente si mostra sempre in tutta la sua bellezza, scegliendo dei look che ne mettono in risalto il fisico ancora perfetto a 63 anni.continua a manifestare grande entusiasmo per i risultati ottenuti nella prima serata ogni domenica con Articolo completo: dal blog SoloDonna

davidemaggio : Una strepitosa Barbara D'urso a Domenica In. E' l'esilarante Vincenzo De Lucia che mi è venuto a trovare in diretta… - misonopersoe : Si vede che la produzione odia il gossip eh ?MA NON LO CAPITE CHE COSÌ FATE LE VISUAL MWDONNA I CASH NON VI PIACCIO… - albatross_can : Chist è peggio di Barbara D’Urso - UILperiferic : @fattoquotidiano @tommasorodano Puo' farsi invitare da Barbara D'Urso e partecipare all'isola dei famosi! - Saryndipity86 : RT @defrogging: Ve l'ha detto mezza stampa della Germania, Wired, Forbes, adesso i ricercatori di Stanford, eppure niente, dovete aspettare… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero