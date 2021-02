Asia Argento, volano stracci tra lei e Senaldi: “Zitto hai rotto le p****” – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Violento alterco in diretta a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti tra l’attrice Asia Argento e il direttore di Libero Pietro Senaldi. Durante l’ultima puntata di “Non è l’arena”, talk… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 febbraio 2021) Violento alterco in diretta a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti tra l’attricee il direttore di Libero Pietro. Durante l’ultima puntata di “Non è l’arena”, talk… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

mzuppy : RT @riktroiani: Asia Argento: 'Ma dai, tutti i ragazzi hanno provato la droga'. Io no e me ne vanto. #NonelArena - JacopoDini1 : RT @nonexpedit: Ha ragione Asia Argento. Esistono donne misogine. E si chiamano femministe. #Nonelarena - amalialena : RT @UmbertoNew: Se dico che Asia Argento mi ha rotto i cojoni co' se continue storie di #stupri, mica corro il rischio che tra vent'anni mi… - fjadanza : RT @riktroiani: Asia Argento: 'Ma dai, tutti i ragazzi hanno provato la droga'. Io no e me ne vanto. #NonelArena - Subus85 : RT @riktroiani: Asia Argento: 'Ma dai, tutti i ragazzi hanno provato la droga'. Io no e me ne vanto. #NonelArena -