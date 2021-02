Asia Argento a Non è l’Arena, scontro in tv con Pietro Senaldi: «Stai zitto o ti infilo il tacco in bocca» (Di lunedì 15 febbraio 2021) scontro in tv a ‘Non è l’Arena’ tra Asia Argento e Pietro Senaldi. L’attrice era ospite di Massimo Giletti per commentare il caso di Alberto Genovese insieme a due delle ragazze che accusano l’imprenditore di stupro. Il direttore di Libero si è rivolto ad Asia Argento ricordando la frase «Lo stupro mi ha arricchito, bisogna stravolgerlo». Parole che hanno scatenato la rabbia dell’attrice: «Stai zitto… Hai rotto le pa** a tutte le donne». «Tu sei una donna violenta!», la replica di Senaldi. E poi la situazione è precipitata: «Ti meno, ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento. Tu sei violento dentro, hai un’anima ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021)in tv a ‘Non è’ tra. L’attrice era ospite di Massimo Giletti per commentare il caso di Alberto Genovese insieme a due delle ragazze che accusano l’imprenditore di stupro. Il direttore di Libero si è rivolto adricordando la frase «Lo stupro mi ha arricchito, bisogna stravolgerlo». Parole che hanno scatenato la rabbia dell’attrice: «… Hai rotto le pa** a tutte le donne». «Tu sei una donna violenta!», la replica di. E poi la situazione è precipitata: «Ti meno, ti metto ilincome in un film di Dario. Tu sei violento dentro, hai un’anima ...

