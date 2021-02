Zack Snyder’s Justice League: Lex Luthor apparirà nella scena d’apertura, conferma il regista (Di domenica 14 febbraio 2021) Zack Snyder's Justice League inizierà con Superman e Lex Luthor, riprendendo il drammatico finale del film precedente. Zack Snyder's Justice League inizierà con Superman e Lex Luthor, riprendendo il drammatico finale del film precedente. Lo ha spiegato il regista stesso nel corso di una chiacchierata con il trio online italiano I Minutemen, analizzando nel dettaglio gli storyboard della sequenza d'apertura del lungometraggio che debutterà su HBO Max il 18 marzo. All'inizio del film rivedremo infatti frammenti della morte di Superman, con un urlo che si propaga nelle vicinanze, ed è in tale contesto che appare Luthor, in conversazione con Steppenwolf come già visto nel 2016 in una scena tagliata che la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021)Snyder'sinizierà con Superman e Lex, riprendendo il drammatico finale del film precedente.Snyder'sinizierà con Superman e Lex, riprendendo il drammatico finale del film precedente. Lo ha spiegato ilstesso nel corso di una chiacchierata con il trio online italiano I Minutemen, analizzando nel dettaglio gli storyboard della sequenza d'apertura del lungometraggio che debutterà su HBO Max il 18 marzo. All'inizio del film rivedremo infatti frammenti della morte di Superman, con un urlo che si propaga nelle vicinanze, ed è in tale contesto che appare, in conversazione con Steppenwolf come già visto nel 2016 in unatagliata che la ...

