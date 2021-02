Vento e gelo, rami pericolanti in via Dalmazia: l'intervento (Di lunedì 15 febbraio 2021) gelo e neve in Campania, il sindaco di Sarno chiude tutte le scuole 12 febbraio 2021 gelo e raffiche: vetro rotto a Torrione e strada ghiacciata in Costiera, anche a Salerno lo spargisale 14 febbraio ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 15 febbraio 2021)e neve in Campania, il sindaco di Sarno chiude tutte le scuole 12 febbraio 2021e raffiche: vetro rotto a Torrione e strada ghiacciata in Costiera, anche a Salerno lo spargisale 14 febbraio ...

AguedaMalla : RT @aametsoc: Bufera di vento e gelo in Alpi Giulie oggi. Qui Cima Cacciatori (tarvisiano) con forte scaccianeve, temperatura attorno ai -… - TrundlelinB : RT @aametsoc: Bufera di vento e gelo in Alpi Giulie oggi. Qui Cima Cacciatori (tarvisiano) con forte scaccianeve, temperatura attorno ai -… - PePPeS_10 : RT @aametsoc: Bufera di vento e gelo in Alpi Giulie oggi. Qui Cima Cacciatori (tarvisiano) con forte scaccianeve, temperatura attorno ai -… - seb_weather : RT @aametsoc: Bufera di vento e gelo in Alpi Giulie oggi. Qui Cima Cacciatori (tarvisiano) con forte scaccianeve, temperatura attorno ai -… - scheerenberger : RT @aametsoc: Bufera di vento e gelo in Alpi Giulie oggi. Qui Cima Cacciatori (tarvisiano) con forte scaccianeve, temperatura attorno ai -… -