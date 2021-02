Vaccini, 47mila prenotazioni. Odisea per le coppie: impossibile un unico appuntamento. Call center aperto anche oggi (Di domenica 14 febbraio 2021) Alle 20.30 di ieri erano infatti 47.086 le richieste andate a buon fine, ma se il sito https://prenotazioni.Vaccinicovid.gov.it ha funzionato tutto sommato bene - al netto di qualche comprensibile ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 14 febbraio 2021) Alle 20.30 di ieri erano infatti 47.086 le richieste andate a buon fine, ma se il sito https://covid.gov.it ha funzionato tutto sommato bene - al netto di qualche comprensibile ...

Telebari : Vaccini Covid, in Puglia usate oltre 154mila dosi: ne restano 47mila - #Bari #Notizie - AnsaPuglia : Vaccini: in Puglia usate 154mila dosi, ne restano 47mila. Da 22 febbraio vaccini per over 80 #ANSA -