È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e dell'Economia e delle Finanze, che individua i criteri,

Ultime Notizie dalla rete : Risorse per IMPRESA & LAVORO/ Il vantaggio di arrivare per primi nell'economia della conoscenza

... consentendo, ai primi che vi hanno partecipato, una rendita di posizione e la possibilità di accumulare risorse, creando economie di scala. Da quel momento in poi le aziende hanno lavorato per ...

LETTURE/ Deneen, ecco perché anche il liberalismo ha fallito

Il presente è vissuto senza legami con il passato e prospettive per il futuro. Il fatto che il liberalismo di destra porti all'esaurimento delle risorse naturali e umane che gli hanno permesso di ...

Risorse per 8 mln di euro per i frantoi oleari AndriaViva Si punta sul ministro Cingolani per risolvere il caso Grillaia

Nel recovery fund anche risorse destinate alla tutela del territorio (14,8 miliardi) possibile svolta per il futuro dell’ex discarica e per lo smaltimento dell’amianto ...

Campo di gara “iridato” c’è il progetto di rilancio ora è caccia ai fondi

castelfranco. Il Comune di Castelfranco si fa promotore di un progetto di riqualificazione e prolungamento del campo di gara di pesca sportiva inserito nel contesto del Parco fluviale dell’Arno. L’are ...

