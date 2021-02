“Noi siamo dei vulcani a letto”: ciononostante la storia finisce per colpa dei messaggini sul cellulare (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è Posta per Te continua a essere un classico del sabato italiano, incoronando Maria De Filippi per l’ennesima volta regina degli ascolti ( C’è Posta per Te – dalle 21:25 alle 00:43 – ha raccolto davanti al video 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3%.). In questa puntata, tra le diverse storie (di cui una già trattata), quella di una relazione finita male a causa dei messaggini sul cellulare. LEGGI ANCHE => C’è Posta per Te, la sorpresa di Bonolis alla signora Francesca. Ma alcuni fan criticano il conduttore I messaggini sul cellulare Eugenio e la moglie Antonella erano una coppia felice, una famiglia con tre figli, fino a quando Antonella scopre che Eugenio scambia dei messaggi hot con altre donne. Le conversazioni con le altre donne l’hanno portata all’esasperazione, tanto da chiedere la ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è Posta per Te continua a essere un classico del sabato italiano, incoronando Maria De Filippi per l’ennesima volta regina degli ascolti ( C’è Posta per Te – dalle 21:25 alle 00:43 – ha raccolto davanti al video 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3%.). In questa puntata, tra le diverse storie (di cui una già trattata), quella di una relazione finita male a causa deisul. LEGGI ANCHE => C’è Posta per Te, la sorpresa di Bonolis alla signora Francesca. Ma alcuni fan criticano il conduttore IsulEugenio e la moglie Antonella erano una coppia felice, una famiglia con tre figli, fino a quando Antonella scopre che Eugenio scambia dei messaggi hot con altre donne. Le conversazioni con le altre donne l’hanno portata all’esasperazione, tanto da chiedere la ...

