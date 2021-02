Nicki Minaj, terribile lutto per la cantante: “Vittima di un pirata della strada” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nicki Minaj è disperata per una grave perdita, un pirata della strada ha ucciso una persona a lei cara ora è caccia all’uomo Nelle scorse ore, Nicki Minaj, stella del rap statunitense, si è trovata a piangere, improvvisamente, la morte del padre Robert Maraj. Una fine veramente tragica quella del papà della star: è stato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021)è disperata per una grave perdita, unha ucciso una persona a lei cara ora è caccia all’uomo Nelle scorse ore,, stella del rap statunitense, si è trovata a piangere, improvvisamente, la morte del padre Robert Maraj. Una fine veramente tragica quella del papàstar: è stato L'articolo proviene da Inews.it.

xmrscarter_ : Immagina insultare nei commenti Nicki Minaj senza alcun senso, la gente non ha il cervello, davanti alla morte si d… - zazoomblog : Lutto per Nicki Minaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada -… - sobiisoulmate : @astraIguk IDOL FEAT NICKI MINAJ.... SECONDO I MIEI GUSTI OVVIAMENTE - Italia_Notizie : Lutto per Nicki Minaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada - clikservernet : Lutto per Nicki Minaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada -