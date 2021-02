NBA 2020/2021: Brooklyn pialla Golden State, Utah prosegue l’inesorabile marcia (Di domenica 14 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2020/2021. I Big Three di Brooklyn contribuiscono a 100 dei 134 punti segnati nella vittoria ottenuta sul campo di Golden State. Utah non ferma la propria marcia inesorabile contro Miami, trovando la 18esima vittoria nelle ultime 19 partite. Atlanta perde in casa con Indiana nonostante i 20 punti di Gallinari, New York rifila 22 punti di scarto a Houston. Nella serata di sabato, infine, Phoenix supera Philadelphia grazie a un super Devin Booker- LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE Golden State WARRIORS-Brooklyn NETS 117-134 Brooklyn ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA. I Big Three dicontribuiscono a 100 dei 134 punti segnati nella vittoria ottenuta sul campo dinon ferma la propriainesorabile contro Miami, trovando la 18esima vittoria nelle ultime 19 partite. Atlanta perde in casa con Indiana nonostante i 20 punti di Gallinari, New York rifila 22 punti di scarto a Houston. Nella serata di sabato, infine, Phoenix supera Philadelphia grazie a un super Devin Booker- LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCEWARRIORS-NETS 117-134...

