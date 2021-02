Mascherine FFP2, attenzione a quelle non conformi: svelata la frode (Di domenica 14 febbraio 2021) La situazione relativa il Covid-19 continua a destare grande preoccupazione. Intanto sono state sequestrate delle Mascherine FFP2 non conformi alle norme. Ecco tutti i dettagli su quanto è accaduto Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 febbraio 2021) La situazione relativa il Covid-19 continua a destare grande preoccupazione. Intanto sono state sequestrate dellenonalle norme. Ecco tutti i dettagli su quanto è accaduto Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

sole24ore : Frode in commercio per le mascherine FFP2 con falso marchio Ce e prive di requisiti Per le semplici «copri bocca» n… - vlntnc : Frode in commercio per le mascherine FFP2 con falso marchio Ce e prive di requisiti Per le semplici «copri bocca» n… - alfredo_garzi : RT @FpCgilNazionale: ??Non è accettabile che nei servizi educativi 0-6 non si usino le mascherine ffp2! In molti paesi d'Europa vengono uti… - filipporubbo : 3.5 mascherine fantasiose: temo che molti useranno scaldacollo, sciarpe o qualsiasi altro strumento di stoffa come… -