LIVE Prada Cup | Luna Rossa-Ineos in DIRETTA | regata pazzesca | barche divise da 6?

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.23 Al secondo gate restano solo 6? di vantaggio aha guadagnato 3? in poppa. 4.22stramba in faccia ad. 4.22 Recupera, il vantaggio scende a soli 80 metri. 4.21 140 metri di vantaggio perin questa fase. Lenon si stanno marcando.naviga verso sinistra, Britannia verso destra. Ora stramba. 4.19 Al gate-1ha 9? di vantaggio.. Ora delicatissimo primo lato di poppa. 4.19 Ha fatto bene...

Con gli inglesi fino a ieri imbattuti Luna Rossa non solo ha vinto due regate, ma si è dimostrata superiore in tutti i lati del campo di regata: su 12 lati del percorso (sommando le due prove) ha guad ...