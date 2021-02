LIVE Prada Cup | Luna Rossa-Ineos 3-0 in DIRETTA | regata pazzesca! La Luna vince di 13? gara-3!

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.55 In questo momento i marinai distanno mangiando una mela. 4.54 Lan.4 inizierà alle 5.15. 4.52 La velocità massima è stata toccata da: 49,12 nodi contro i 47,49 di Britannia. 4.51 I dati della primaha mantenuto la velocità media più alta sia di bolina (34,22 nodi contro 33,94) sia in poppa (41,64 contro 41,39). Va detto chein poppa fende leggermente meglio l’acqua e dunque guadagna qualcosina, ma parliamo veramente di inezie. 4.47 Ben Ainslie: “E’ stato un bel match race. Posso solo dire ai ragazzi di continuare così, è stata una...

Con gli inglesi fino a ieri imbattuti Luna Rossa non solo ha vinto due regate, ma si è dimostrata superiore in tutti i lati del campo di regata: su 12 lati del percorso (sommando le due prove) ha guad ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Analisi day-1 Luna Rossa - Previsioni meteo (14 febbraio) Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Finali della Pr ...