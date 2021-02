Live – Non è la d’Urso, scintille tra Francesco Baccini e Guenda: interviene Barbara d’Urso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco Baccini è l’ospite di Live – Non è la d’Urso per affrontare la spinosa questione di Maria Teresa Ruta. Il cantautore ha avuto un duro scontro con l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, dopo che la conduttrice ha raccontato di aver avuto una liaison con lui. Baccini ha definito quanto successo “una violenza“, posizione che rimarca nel salotto di Barbara d’Urso. All’entrata dell’agguerrita Guenda Goria, però, la discussione si accende e anche la padrona di casa la prende male. Francesco Baccini: “Con Maria Teresa Ruta non c’è stato niente“ Francesco Baccini a Live – Non è la d’Urso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)è l’ospite di– Non è laper affrontare la spinosa questione di Maria Teresa Ruta. Il cantautore ha avuto un duro scontro con l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, dopo che la conduttrice ha raccontato di aver avuto una liaison con lui.ha definito quanto successo “una violenza“, posizione che rimarca nel salotto di. All’entrata dell’agguerritaGoria, però, la discussione si accende e anche la padrona di casa la prende male.: “Con Maria Teresa Ruta non c’è stato niente“– Non è la...

