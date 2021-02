La corsa ai vaccini per i minorenni "Dosi a settembre contro le varianti" (Di domenica 14 febbraio 2021) Daniela Uva Ieri l'annuncio di AstraZeneca: via ai test dai 6 anni Anche Pfizer, Moderna e Janssen partono con le sperimentazioni. Cauda: "Sieri sicuri, pronti per il nuovo anno scolastico e studiati per le mutazioni" Sono stati i più protetti finora, ma le varianti del Covid adesso sembrano colpire proprio loro. I bambini, ovvero i soggetti fino a questo momento ritenuti quasi immuni dai problemi più seri legati all'infezione. Per questo le case farmaceutiche che hanno messo a punto i vaccini attualmente in commercio hanno deciso di ampliare la platea della sperimentazione, includendo anche i più giovani. I primi ad annunciare l'imminente inizio dei test ai ragazzi dai 12 anni in su sono stati Pfizer-Biontech e Moderna. Confidando di poter presto continuare con i bambini più piccoli. Sulla stessa strada si muove AstraZeneca, che invece ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Daniela Uva Ieri l'annuncio di AstraZeneca: via ai test dai 6 anni Anche Pfizer, Moderna e Janssen partono con le sperimentazioni. Cauda: "Sieri sicuri, pronti per il nuovo anno scolastico e studiati per le mutazioni" Sono stati i più protetti finora, ma ledel Covid adesso sembrano colpire proprio loro. I bambini, ovvero i soggetti fino a questo momento ritenuti quasi immuni dai problemi più seri legati all'infezione. Per questo le case farmaceutiche che hanno messo a punto iattualmente in commercio hanno deciso di ampliare la platea della sperimentazione, includendo anche i più giovani. I primi ad annunciare l'imminente inizio dei test ai ragazzi dai 12 anni in su sono stati Pfizer-Biontech e Moderna. Confidando di poter presto continuare con i bambini più piccoli. Sulla stessa strada si muove AstraZeneca, che invece ...

