(Di lunedì 15 febbraio 2021)sei vittorie consecutive in campionato, si ferma la Lazio di Simone, che a San Siro cade per 3 - 1 contro l'Inter di un incontenibile Lukaku. La classifica adesso dice settimo posto, a ...

sportli26181512 : Inzaghi: 'Nervosi dopo il rigore. Arbitro troppo deciso, doveva andare al Var': Inzaghi: 'Nervosi dopo il rigore. A… - EuropaCalcio : #Lazio-#Cagliari, #Inzaghi: 'Dobbiamo continuare'. #DiFrancesco: 'Normale essere nervosi' - #EuropaCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Nervosi

La Gazzetta dello Sport

Dopo sei vittorie consecutive in campionato, si ferma la Lazio di Simone, che a San Siro cade per 3 - 1 contro l'Inter di un incontenibile Lukaku. La classifica adesso dice settimo posto, a quota 40 punti: "C'è rammarico perché forse potevamo ottenere di più - ha ...... ammette. Che sul contratto conferma: "Lotito ha fatto la sua offerta, io l'ho letto con ... Il campo porta tutti ad essere. Vista anche la situazione, penso che da parte mia un po' di ...I biancocelesti perdono malamente la sfida Champions contro i nerazzurri e scivolano al settimo posto. Il tecnico:«C’è tanto rammarico, abbiamo fatto tanto possesso ma a un certo punto ci siano innerv ...Tempo di conferme per la Lazio di Simone Inzaghi e la sfida contro l’Inter è sempre un banco di prova importante. I nerazzurri inseguono la vetta, mentre i biancocelesti hanno riagguantato la zona Cha ...