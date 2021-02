Inter-Lazio, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Lazio, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida fondamentale per le sorti del campionato quella tra i nerazzurri, a detta di molti la favorita per lo scudetto, e i biancocelesti che come rendimento sono la migliore squadra del 2021. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 14 febbraio. Inter-Lazio sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Gentile e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ile isu Dazn di, match valido per la ventiduesima giornata di. Sfida fondamentale per le sorti del campionato quella tra i nerazzurri, a detta di molti la favorita per lo scudetto, e i biancocelesti che come rendimento sono la migliore squadra del. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 14 febbraio.sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Riccardo Gentile e Daniele Adani.Face.

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - ScudettoSzn : .@Inter, non deludere per la sfida di domani contro la Lazio. Voglio solo che io e il mio interistis non ci imbaraz… - internewsit : Inter-Lazio, 22ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming - -