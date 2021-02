Inter | Lautaro Martinez |  «Siamo primi! Ora testa al Milan»

(Di lunedì 15 febbraio 2021), attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Lazio: le sue dichiarazioni, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Lazio. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 MATCH – «Sono contento per il gol, lavoriamo tanto per questo e posdire chedavanti e fa piacere a tutti. Oggi abbiamo fatto una grande partita di squadra». PRIMATO – «Questa è la prima volta chedavanti a tutti e come ha detto il mister deve essere un punto di partenza. Settimana prossima abbiamo il derby e se vogliamo rimanere lì dobbiamo fare come stasera». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FINITAAA!!! Grandissima vittoria, ragazzi... e siamo primi in classifica! ?????? #InterLazio 3?-1? ?? #Lukaku r… - Inter : ?? | LAAAAAUUUUTTIIIIIII!!! 64' - Azione devastante di #Lukaku sulla destra che mette al centro un cioccolatino per… - Inter : ???? | RRRRROOOOMEEELUUUU!!! 22' - Hoedt stende #Lautaro, è rigore: #Lukaku è come sempre glaciale dal dischetto!!!… - jaenrauljaen11 : RT @Inter: ?? | LU-LA Quanto si vogliono bene #Lautaro e #Lukaku? ?? E noi? Quanto bene vogliamo a loro? ?? #InterLazio ???? #FORZAINTER… - matteo_mangili : RT @Inter: ?? | LU-LA Quanto si vogliono bene #Lautaro e #Lukaku? ?? E noi? Quanto bene vogliamo a loro? ?? #InterLazio ???? #FORZAINTER… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

Commenta per primo ATV ,Martinez ha parlato così della vittoria della suacontro la Lazio: 'Non ricordo, ripartenza con Romelu contro due avversari: io l'ho chiamata, me l'ha passata e ho fatto gol. ...... a San Siro i biancocelesti vengono sconfitti 3 - 1 dall'. Un ko che Simone Inzaghi , ... Il calcio di rigore fischiato dall'arbitro Fabbri per intervento falloso di Hoedt su, che ha portato ...L'Inter supera per 3-1 la Lazio nel posticipo della 22a giornata della Serie A 2020-2021 e sale in vetta alla classifica. La doppietta di Lukaku ed il gol di Lautaro Martinez spianano la strada ai ner ...Nella posizione di mezzala mi sto trovando meglio, con Brozovic e Barella stiamo migliorando". Che l'Inter di Antonio Conte sta conducendo per 1-0 grazie alla doppietta di Lukaku, e che conduce virtua ...