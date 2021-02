Inter, Conte: “Importante arrivare da primi della classe al derby. Ora mi fido di Eriksen” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Inter supera la Lazio e va in testa alla classifica. I nerazzurri si impongono per 3-1 grazie alla prestazione maiuscola di Romelu Lukaku. Con questo risultato, la formazione di Antonio Conte sfrutta pienamente le cadute di Milan e Juventus.caption id="attachment 1073881" align="alignnone" width="2034" Conte Inter/captionLE PAROLE DI ConteLo stesso Conte commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La testa della classifica era un obiettivo che inseguivamo da tempo. L'abbiamo fatto oggi contro una grande squadra, quadrata, con qualità. Faccio i complimenti alla Lazio e a Inzaghi. Sono molto Contento dei ragazzi. Per noi questo dev'essere un punto di partenza. La prossima partita è il derby: ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'supera la Lazio e va in testa alla classifica. I nerazzurri si impongono per 3-1 grazie alla prestazione maiuscola di Romelu Lukaku. Con questo risultato, la formazione di Antoniosfrutta pienamente le cadute di Milan e Juventus.caption id="attachment 1073881" align="alignnone" width="2034"/captionLE PAROLE DILo stessocommenta la vittoriasua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La testaclassifica era un obiettivo che inseguivamo da tempo. L'abbiamo fatto oggi contro una grande squadra, quadrata, con qualità. Faccio i complimenti alla Lazio e a Inzaghi. Sono moltonto dei ragazzi. Per noi questo dev'essere un punto di partenza. La prossima partita è il: ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterLazio! #FORZAINTER ???? - FBiasin : Nessun giocatore dell'#Inter sotto la sufficienza. #Conte da 8: squadra attenta, precisa, sul pezzo. E #Barella… - Paolo_Bargiggia : Ma Conte che in conferenza stampa prima di @Inter @OfficialSSLazio dice: 'Inter migliorata sotto la mia gestione ri… - francedon5 : @Open_gol “Dopo il dito medio di Antonio Conte nel corso del match di Coppa Italia contro l’Inter, continua il nerv… - annarosacosta : #NewProfilePic Metto la foto di un gobbo nella pic solo per 1 notte. #InterLazio #Conte @Inter -