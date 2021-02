Insegnare all’estero, informativa sul bando per le prove di selezione. Lunedì 15 febbraio sindacati incontrano Maeci (Di domenica 14 febbraio 2021) Lunedì si terrà un incontro tra Maeci e organizzazioni sindacali nel quale l’amministrazione illustrerà il nuovo bando di concorso per la destinazione all’estero del personale scolastico. Le prove di selezione riguarderanno solo i codici funzione (classi di concorso) delle graduatorie del 2019 esaurite. Potrà partecipare alle prove solo il personale con contratto a tempo indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 febbraio 2021)si terrà un incontro trae organizzazioni sindacali nel quale l’amministrazione illustrerà il nuovodi concorso per la destinazionedel personale scolastico. Lediriguarderanno solo i codici funzione (classi di concorso) delle graduatorie del 2019 esaurite. Potrà partecipare allesolo il personale con contratto a tempo indeterminato. L'articolo .

orizzontescuola : Insegnare all’estero, informativa sul bando per le prove di selezione. Lunedì 15 febbraio sindacati incontrano Maeci - pensier12542480 : @PacificoTweet ma perchè per insegnare all'estero serve la selezione? siamo proprio in italia mettiamo paletti ovun… - PacificoTweet : Insegnare all’estero: MAECI convoca le organizzazioni sindacali per l’informativa sul bando delle prove di selezione - wwaves_ : @MilaSpicola @librazione_ Esattamente. Io decisi di emigrare all'estero. Ho studiato, ho un PGCE che davvero mi ha… - padellatriste : se tutto va male vado ad insegnare italiano all'estero -

