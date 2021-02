Imbarazzo ieri sera a C’è posta per te: Eugenio e Antonella «due vulcani a letto» (Di domenica 14 febbraio 2021) Momenti di Imbarazzo nella puntata di sabato 13 febbraio 2021 di C’è posta per te, dove due ospiti da Maria De Filippi, una coppia di marito e moglie dalla provincia di Roma, sono stati protagonisti per le chat e le foto che lui avrebbe scambiato con altre donne “fuori” dal matrimonio. Puntualmente, però, la super moglie l’ha scoperto, minacciando di lasciarlo per sempre. “Ciao amore mio, mi manca il tuo sorriso, mi manca la tua voce, il tuo abbraccio…” Questa è la storia di un matrimonio interrotto… #CepostaPerTe pic.twitter.com/h1y99Ar0Cq — C'è posta per Te (@CepostaPerTeOff) February 13, 2021 La storia di Eugenio e Antonella a C’è posta per te Dopo la consegna della posta a Nerola, ieri sera il ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 14 febbraio 2021) Momenti dinella puntata di sabato 13 febbraio 2021 di C’èper te, dove due ospiti da Maria De Filippi, una coppia di marito e moglie dalla provincia di Roma, sono stati protagonisti per le chat e le foto che lui avrebbe scambiato con altre donne “fuori” dal matrimonio. Puntualmente, però, la super moglie l’ha scoperto, minacciando di lasciarlo per sempre. “Ciao amore mio, mi manca il tuo sorriso, mi manca la tua voce, il tuo abbraccio…” Questa è la storia di un matrimonio interrotto… #CePerTe pic.twitter.com/h1y99Ar0Cq — C'èper Te (@CePerTeOff) February 13, 2021 La storia dia C’èper te Dopo la consegna dellaa Nerola,il ...

