Hockey ghiaccio, Alps League 2021: dopo il crollo, Vipiteno giocherà i suoi match casalinghi a Bressanone (Di domenica 14 febbraio 2021) I Vipiteno Broncos potranno continuare a giocare nella Alps Hockey League 2020-2021. dopo il disastroso crollo del tetto del palazzetto del ghiaccio di Vipiteno (dovuto all’eccessivo peso della neve che si era depositata), infatti, gli altoatesini hanno trovato un accordo per concludere senza intoppi la loro stagione. Vista l’indisponibilità della loro arena, i Wipptal Broncos Weihenstephan disputeranno le loro prossime partite casalinghe in quel di Bressanone. Una soluzione davvero rapida ed importante, sulla quale il consiglio di amministrazione del WSV Wipptal Broncos Weihenstephan ha iniziato a lavorare sin dal giorno del crollo, avvenuto nelle prime ore di mercoledì. dopo che i ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) IBroncos potranno continuare a giocare nella2020-il disastrosodel tetto del palazzetto deldi(dovuto all’eccessivo peso della neve che si era depositata), infatti, gli altoatesini hanno trovato un accordo per concludere senza intoppi la loro stagione. Vista l’indisponibilità della loro arena, i Wipptal Broncos Weihenstephan disputeranno le loro prossime partite casalinghe in quel di. Una soluzione davvero rapida ed importante, sulla quale il consiglio di amministrazione del WSV Wipptal Broncos Weihenstephan ha iniziato a lavorare sin dal giorno del, avvenuto nelle prime ore di mercoledì.che i ...

zizionice : RT @OA_Sport: Hockey ghiaccio, Alps League 2021: dopo il crollo, Vipiteno giocherà i suoi match casalinghi a Bressanone - OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2021: dopo il crollo, Vipiteno giocherà i suoi match casalinghi a Bressanone - pipposchitt : RT @Gazzetta_it: #Hockey ghiaccio, #Asiago campione d’Italia per la settima volta: #Renon battuto - lulu_per_dire : RT @TgrVeneto: #HockeyGhiaccio #Asiago Al PalaOdegar, gli uomini dell'Altopiano regolano per 5-1 il Renon nella decisiva gara 3 #IoSeguoTg… - TgrVeneto : #HockeyGhiaccio #Asiago Al PalaOdegar, gli uomini dell'Altopiano regolano per 5-1 il Renon nella decisiva gara 3… -