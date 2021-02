Hajduk Spalato | incubo Covid | 20 casi di positività

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non termina l’per l’. La squadra di Paolo Tramezzani registra 20di(12 giocatori e otto membri dello staff), come comunicato dal club croato in un comunicato. Nella nota si legge che il servizio medico dell’“effettuerà una supervisione intensificata nei prossimi giorni e monitorerà da vicino la situazione all’interno del Club al fine di proteggere tutti i giocatori e dipendenti e sono state adottate misure di protezione aggiuntive“. La società inoltre chiederà di rinviare il classico con la Dinamo. SportFace.