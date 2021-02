Elisa Isoardi tuona contro Paola Perego | “Questo è un insulto”

(Di domenica 14 febbraio 2021), inperiodo non ha alcun programma e, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, che per lei è stata bellissima come ha in più occasione dichiarato, è ferma e spesso fa delle ospitate soprattutto da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, sulla Rai. Ma, qualche sabato fa l’abbiamo vista anche a Canale 5, ospite da Silvia Toffanin dove si è messa a nudo e ha raccontato tanto di se stessa e anche del suo grande amore passato per Matteo Salvini. L’ha definito un grandissimo amore e di non sentirsi ancora pronta per amare di nuovo. La, con molta maturità, si è presa le sue responsabilità per la fine di quella storia che ha definito come la più importante della sua vita.non ha mai fatto mistero di desiderare un figlio ma, al momento è ...

trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - IlContiAndrea : All’#Isola Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte è t… - zazoomblog : Elisa Isoardi e Paola Perego qualcosa non va: “E’ un insulto” - #Elisa #Isoardi #Paola #Perego… - RobadaMatteo : @ValeSantaSubito È stata la causa del mio divorzio con Elisa Isoardi. - PasqualeMarro : Raimondo Todaro si confessa su Elisa Isoardi -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Il Fatto Quotidiano

, in questo periodo non ha alcun programma e, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, che per lei è stata bellissima come ha in più occasione dichiarato , è ferma e spesso fa delle ...Raimondo Todaro nega una love story con Sara Arfaoui professoressa de L'Eredità ma ha sempre un pensiero per, in coppia con lui a "Ballando con le stelle". Raimondo Todaro, ora impegnato nelle coreografie de "Il Cantante mascherato" è stato recentemente fotografato a fianco della bella Sara ...Elisa Isoardi, in questo periodo non ha alcun programma e, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, che per lei è stata bellissima come ha in più occasione dichiarato, è ferma e spesso fa delle ...Raimondo Todaro nega una love story con Sara Arfaoui professoressa de L’Eredità ma ha sempre un pensiero per Elisa Isoardi, in coppia con lui a ...