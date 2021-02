C’è Posta per te 2021, Paolo Bonolis regala una crociera a Francesca (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella puntata di C’è Posta per te di ieri sera, sabato 13 febbraio 2021, Paolo Bonolis è stato chiamato per una storia-regalo. Protagonisti tre figli che volevano strappare un sorriso alla madre Francesca, depressa ormai da qualche tempo, dopo la scomparsa del marito, compagno di una vita. Anna, Domenica e Luigi hanno perso il padre a causa della leucemia e con l’aiuto del people show condotto da Maria De Filippi, sperano di aiutare la madre a tornare alla vita. Francesca viene invitata a C’è Posta per te dai figli Domenica, Luigi e Anna sono molto preoccupati nel vedere la madre non riuscire ad accettare la morte del padre. L’uomo infatti li ha lasciati dopo aver lottato contro un brutto male come la leucemia. Da quel giorno la loro mamma, Francesca, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella puntata di C’èper te di ieri sera, sabato 13 febbraioè stato chiamato per una storia-regalo. Protagonisti tre figli che volevano strappare un sorriso alla madre, depressa ormai da qualche tempo, dopo la scomparsa del marito, compagno di una vita. Anna, Domenica e Luigi hanno perso il padre a causa della leucemia e con l’aiuto del people show condotto da Maria De Filippi, sperano di aiutare la madre a tornare alla vita.viene invitata a C’èper te dai figli Domenica, Luigi e Anna sono molto preoccupati nel vedere la madre non riuscire ad accettare la morte del padre. L’uomo infatti li ha lasciati dopo aver lottato contro un brutto male come la leucemia. Da quel giorno la loro mamma,, ...

infoitcultura : STEFANO ALLA FIGLIA SARA: 'PERDONAMI'/ Lei: 'Ha detto volgarità' (C'è posta per te) - infoitcultura : C’è posta per te, la storia di Maria Rosaria: è bufera, “Liberatela” - mapijonderculo_ : RT @___tilltheend: Un programma che non esiste è secondo in tendenza subito dopo c'è posta per te. The power they have #tzvip - elvi79339627 : RT @tizianosmile1: Antonella degna erede del trono delle regine di C'è Posta per te. #cepostaperte - IndiaMarino4 : RT @Elena92488468: E la serata chiude così con #cantachetipassa 2 tendenza italiana solo dopo c è posta per te BUONANOTTE AMICI E HATERS #t… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Mercato Globale Degli Ingredienti Delle Proteine Del Siero Di Latte | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay