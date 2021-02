Calcio | Serie A | l' Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica 2

SkySport : Napoli: Insigne capitano innamorato e la rivincita di Gattuso - SkySport : Cristiano Ronaldo, messaggio social alla Juve: 'Non abbattiamoci, pensiamo alla Champions' - SkySport : Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - CorSport : #InterLazio vista dai social: il web si scatena con 'Il Sorpasso' | FOTO ???? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica del 22° turno, Inter capolista, la Roma scavalca la Juventus, il Napoli è quinto -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Con il 3 - 1 sulla Lazio l'Inter dopo un lungo inseguimento sorpassa il Milan proprio alla vigilia del derby di domenica prossima. Un primato solitario che i nerazzurri non assaporavano da più di un ...I bianconeri non sono mai andati oltre la terza vittoria di fila, chiudendo ogni volta lacon una caduta. Hanno ancora tempo per migliorare, ma con 51 punti a disposizione da qui in poi non ...Diretta testuale di Sampdoria Fiorentina 22^ giornata di Serie A. Formazioni ufficiali, risultato LIVE e tabellino del match.Milano, 14 feb. (Adnkronos) - L'Inter supera con personalità un'ostica Lazio per 3-1 e sorpassa il Milan in testa alla classifica dopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si po ...