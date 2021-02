Addio Erriquez | l' hombre vertical romantico che faceva pogare anche i preti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) Se n’è andato a sessanta anni, nel giorno di San Valentino, a causa di un brutto male, nel segno della sua “ubriaco canta amore alla fortuna”. Perché gli artisti non scelgono casualmente nemmeno la data della propria dipartita. Enrico Greppi, in arte, è stato un poeta allegro e un guerrieroche è riuscito fino all’ultimo concerto a portare sul palco l’impegno –e soprattutto politico – caduto sempre più in disuso nella musica italiana orfana della grande scuola dei cantautori.era così: poetico, scanzonato, impegnato, allegro e un po’ punk. E soprattutto è stato custode dell’adolescenza di migliaia (se non milioni) di persone. I suoi concerti sono sempre stati una festa, un abbraccio collettivo a cui era impossibile resistere. Ricordo il concerto della Bandabardò a Guspini, nella ...