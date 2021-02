A Siena arrivano i “Tre giovedì all’Opera”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Aonline i “Tre” promossi ddella Metropolitana con l’organizzazione di Opera Laboratori L’Opera della Metropolitana diche, compatibilmente con le misure restrittive applicate in funzione dello stato di emergenza sanitaria, il 22 febbraio 2021 dovrebbe riaprire alla visite solamente la Cattedrale e la Libreria Piccolomini, promuove una serie di… L'articolo Corriere Nazionale.

SIENANEWS : Arrivano i nove! - RadioSienaTV : Arrivano a Siena le prime 1100 dosi del vaccino Astrazeneca - - SIENANEWS : Arrivano buone notizie, dopo molti giorni, dal bollettino covid della Regione..... - SIENANEWS : Settantasei positivi su 425 tamponi, il tasso di positività che sale ed arriva al 17,9%. Arrivano notizie allarmant… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena arrivano

Corriere Nazionale

I toscanida quattro vittorie consecutive e proveranno a proseguire la striscia collezionata fin qui.è quarta in classifica: 26 sono i punti della squadra allenata da coach Alessandro ...I toscanida quattro vittorie consecutive e proveranno a proseguire la striscia collezionata fin qui.è quarta in classifica: 26 sono i punti della squadra allenata da coach Alessandro ...A Siena arrivano online i “Tre giovedì all’Opera” promossi dall’Opera della Metropolitana con l’organizzazione di Opera Laboratori L’Opera della Metropolitana di Siena che, compatibilmente con le misu ...SIENA. Domani alle ore 16 al PalaEstra si sfidano Siena e Mondovì, gara valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di volley ...