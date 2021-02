Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2021 ore 11:30 (Di sabato 13 febbraio 2021) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO AVVENUTO NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI SULL’AURELIA: AL MOMENTO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE IN DIREZIONE Roma; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA; A NORD DELLA CAPITALE CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLA CASSIA, CON CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)DEL 13 FEBBRAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO AVVENUTO NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI SULL’AURELIA: AL MOMENTO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE IN DIREZIONE; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA; A NORD DELLA CAPITALE CIRCONE SOSTENUTA SULLA CASSIA, CON CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO ...

Cos'è e come funziona la prima smart road d'Italia

Il progetto prevede l'istituzione di smart road anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma , sull'... rappresenta un test importante per il futuro della viabilità del nostro Paese. Nella splendida ...

